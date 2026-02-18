ua en ru
В Чебоксарах гремели взрывы: под ударом производство комплектующих для ракет и дронов РФ

Среда 18 февраля 2026 07:33
В Чебоксарах гремели взрывы: под ударом производство комплектующих для ракет и дронов РФ Иллюстративное фото: на место обстрелов приехала МЧС (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Жители Чебоксар (Чувашия) сообщили о многочисленных взрывах под утро - под ударом могло оказаться предприятие, производящее комплектующие для российских ракет и дронов.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщается в росСМИ и пабликах.

Речь идет о "ВНИИР-Прогресс" - именно это предприятия, о попадание в которое сообщают местные. На нем производят для армии врага комплектующие для ракет, дронов и даже КАБов.

Однако в пабликих сообщается, что дымит примерно в 800-900 метрах от завода - то есть не факт, что "ВНИИР-Прогресс" был атакован.

Губернатор региона Олег Николаев подтвердил факт атаки дронами в Чебоксарах, но о заводе не упомянул.

В Чебоксарах также перекрыто движение на некоторых улицах из-за обстрела. В пабликах пишут, что местные нашли уже три дрона, которые просто валялись под ногами на дорогах.

Атаки на Чебоксары и "ВНИИР"

Отметим, это уже не первая атака на "ВНИИР Прогресс", если она действительно в этот раз была успешной. Ранее РБК-Украина писало о том, как дроны атаковали Чебоксары и попали в единицу военно-промышлленного комплекса России - "ВНИИР".

Обстрел этого предприятия произошел в ноябре прошлого года, а также летом.

Тогда после атаки на "ВНИИР" произошел пожар, из-за чего его работу приостановили. Более подробно об атаке на завод в Чувашии читайте в материале РБК -Украина.

