НАБУ і САП завершили розслідування щодо Чауса та показали відео слідчих дій
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Колишнього суддю підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.
"6 серпня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ. Водночас від дачі показань він відмовився", - розповіли в бюро.
В НАБУ наголосили, що слідство зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акта відносно Чауса. Крім того, бюро опублікувало відео зі слідчими діями, які проводили українські правоохоронці в рамках справи.
На відео, зокрема, зафіксовано фрагменти, на яких Чаус домовляється про отримання хабаря та на яких правоохоронці вилучають заховані суддею гроші.
Нагадаємо, днями суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт у справі про отримання хабаря.
Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.
На початку квітня Чауса ніби-то викрали в Кишиневі. З того часу ніхто не знав, де перебуває суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.