НАБУ і САП завершили розслідування щодо Чауса та показали відео слідчих дій

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Колишнього суддю підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ .

"6 серпня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ. Водночас від дачі показань він відмовився", - розповіли в бюро.

В НАБУ наголосили, що слідство зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акта відносно Чауса. Крім того, бюро опублікувало відео зі слідчими діями, які проводили українські правоохоронці в рамках справи.

На відео, зокрема, зафіксовано фрагменти, на яких Чаус домовляється про отримання хабаря та на яких правоохоронці вилучають заховані суддею гроші.