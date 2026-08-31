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ChatGPT вас не забыл: OpenAI изменила главное правило временных чатов

14:14 31.08.2026 Пн
2 мин
Пользователи должны быть внимательны при создании нового чата с ИИ
aimg Ольга Завада
ИИ будет "помнить" все (фото: Pexels)

OpenAI изменила принцип работы временных чатов в ChatGPT. В интерфейсе появился выбор режима персонализации, влияющего на доступ ИИ к личным пользовательским данным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Новое меню и выбор режима

Раньше временные чаты создавались для того, чтобы не оставлять никаких следов и работать без привязки к профилю. Теперь в верхнем правом углу пустого окна появилось меню с двумя режимами:

Non-personalized (неперсонализировано): режим по умолчанию. ИИ не использует сохраненные воспоминания, персональные инструкции и подключенные плагины.

Personalized (персонализировано): позволяет временному чату обращаться к сохраненной памяти аккаунта, плагинам и предварительно установленным настройкам.

Выбор режима следует сделать строго до начала переписки, так как изменить настройки персонализации после отправки первого сообщения невозможно.

Сохранение чата и создание воспоминаний

Обновление также позволяет сохранять удачные временные разговоры. Если диалог оказался полезным, его можно перенести в историю аккаунта.

После этого к нему применяются стандартные правила профиля, включая разрешение на использование контента для обучения будущих моделей ИИ.

При этом действует ограничение: персонализированный временный чат может считывать уже существующие воспоминания, но не создает новых записей в памяти, пока остается во временном статусе.

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Конфиденциальность и хранение данных

Несмотря на выбранный режим, OpenAI сохраняет за собой право сохранять копию временного чата в течение 30 дней. По словам разработчиков, это делается из соображений безопасности.

В редких ситуациях с высоким уровнем риска защитные системы сервиса могут использовать ограниченный контекст из предыдущих разговоров для корректировки ответов.

Новое меню уже доступно пользователям тарифов Plus, Pro и Business, а также появилось в некоторых бесплатных аккаунтах.

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