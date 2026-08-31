ChatGPT вас не забыл: OpenAI изменила главное правило временных чатов

OpenAI изменила принцип работы временных чатов в ChatGPT. В интерфейсе появился выбор режима персонализации, влияющего на доступ ИИ к личным пользовательским данным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.
Раньше временные чаты создавались для того, чтобы не оставлять никаких следов и работать без привязки к профилю. Теперь в верхнем правом углу пустого окна появилось меню с двумя режимами:
Non-personalized (неперсонализировано): режим по умолчанию. ИИ не использует сохраненные воспоминания, персональные инструкции и подключенные плагины.
Personalized (персонализировано): позволяет временному чату обращаться к сохраненной памяти аккаунта, плагинам и предварительно установленным настройкам.
Выбор режима следует сделать строго до начала переписки, так как изменить настройки персонализации после отправки первого сообщения невозможно.
Обновление также позволяет сохранять удачные временные разговоры. Если диалог оказался полезным, его можно перенести в историю аккаунта.
После этого к нему применяются стандартные правила профиля, включая разрешение на использование контента для обучения будущих моделей ИИ.
При этом действует ограничение: персонализированный временный чат может считывать уже существующие воспоминания, но не создает новых записей в памяти, пока остается во временном статусе.
Несмотря на выбранный режим, OpenAI сохраняет за собой право сохранять копию временного чата в течение 30 дней. По словам разработчиков, это делается из соображений безопасности.
В редких ситуациях с высоким уровнем риска защитные системы сервиса могут использовать ограниченный контекст из предыдущих разговоров для корректировки ответов.
Новое меню уже доступно пользователям тарифов Plus, Pro и Business, а также появилось в некоторых бесплатных аккаунтах.