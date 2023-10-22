Чат-боты для помощи переселенцам от Министерства реинтеграции: где найти информацию

Боты помогут переселенцам найти жилье, устроить ребенка в садик или школу, найти родных. В них есть подробные инструкции по действиям в таких ситуациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства реинтеграции .
Ребенок не один
Бот расскажет что делать в случае пропажи ребенка, а также предоставит информацию о возможности получить временное убежище. Запустить его можно по ссылке.
Найди родных
Бот поможет найти родственников или друзей, с которыми потерялась связь из-за войны. Также там можно оставить свои контакты, чтобы вас тоже могли найти в случае необходимости. Запустите чат-бота здесь.
EducationUaBot
Здесь информация об образовании в Украине и других странах. Можно узнать, как устроить ребенка в садик или школу, а также о кружках и мероприятиях для детей. Также есть информация о восстановлении документов об образовании. Воспользоваться им можно в Telegram и Viber.
SaveUA
Бот помогает найти жилье и транспорт. Он объединяет волонтеров и людей, которые нуждаются в помощи. Он доступен в Telegram и Viber.
Забота о ВПЛ
Бот поможет найти жилье, оформить статус ВПЛ, получить помощь и узнать адреса и номера телефонов ЦНАПов. Бот доступен в Telegram и Viber.
Ранее мы писали, что 140 тысяч переселенцев лишили выплат. В министерстве социальной политики назвали причину.
Также мы писали, что на Западной Украине планируют построить жилье для переселенцев. Ориентировочно хватит места для 250 переселенцев.
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