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Чат-боты для помощи переселенцам от Министерства реинтеграции: где найти информацию

Фото: Минреинтеграции рассказало о чат-ботах, которые помогут переселенцам (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Боты помогут переселенцам найти жилье, устроить ребенка в садик или школу, найти родных. В них есть подробные инструкции по действиям в таких ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства реинтеграции .

Ребенок не один

Бот расскажет что делать в случае пропажи ребенка,  а также предоставит информацию о возможности получить временное убежище. Запустить его можно по ссылке.

Найди родных

Бот поможет найти родственников или друзей, с которыми потерялась связь из-за войны. Также там можно оставить свои контакты, чтобы вас тоже могли найти в случае необходимости. Запустите чат-бота здесь.

EducationUaBot

Здесь информация об образовании в Украине и других странах. Можно узнать, как устроить ребенка в садик или школу, а также о кружках и мероприятиях для детей. Также есть информация о восстановлении документов об образовании. Воспользоваться им можно в Telegram и Viber.

SaveUA

Бот помогает найти жилье и транспорт. Он объединяет волонтеров и людей, которые нуждаются в помощи. Он доступен в Telegram и Viber.

Забота о ВПЛ

Бот поможет найти жилье, оформить статус ВПЛ, получить помощь и узнать адреса и номера телефонов ЦНАПов. Бот доступен в Telegram и Viber.

Ранее мы писали, что 140 тысяч переселенцев лишили выплат. В министерстве социальной политики назвали причину.

Также мы писали, что на Западной Украине планируют построить жилье для переселенцев. Ориентировочно хватит места для 250 переселенцев.

 

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