На Прикарпатье планируют создать жилье для 250 переселенцев: детали

В городе Калуш в Ивано-Франковской области планируется построить социальное жилье для внутренне перемещенных лиц. Для этого отремонтируют коммунальные помещения.

Полноценное жилье для 250 человек предлагается обустроить за средства международного фонда в бывшем детсаду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского головы Калуша Андрея Найды.

В Калушской общине есть несколько коммунальных помещений, которые сейчас не используются по назначению. Но эти здания можно использовать для создания полноценного жилья для людей, нуждающихся в крыше над головой.

Международная организация Habitat for Humanity International рассматривает возможность создания социального жилья для переселенцев в Калушской общине совместно с местными властями.

Предлагается реконструировать помещение сада "Зірочка", чтобы обустроить под жилье для внутренне перемещенных лиц. Там могли бы поселить 250 человек. Городские власти возьмут на себя проведение коммуникаций и электричества. Остальные работы должен финансировать международный фонд.

"Мы не планируем создавать еще один приют. Речь идет о полноценном жилье, жители которого будут нести прямую ответственность за свое проживание там, например, оплата коммунальных услуг будет их обязанностью", – отметил Андрей Найда.

Социальный проект будет направлен на социализацию новых людей в общине, их трудоустройство и самостоятельность.

Тем временем в Ровенской области за средства ЕС построят жилье для переселенцев. Многоквартирный дом на 300 человек в Дубно будут сдавать в эксплуатацию с внутренней отделкой и меблировкой квартир.

Также за средства ЕС для внутренне перемещенных лицв Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир. Планируется, что крышу над головой получат более 400 человек.

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