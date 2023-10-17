Более 140 тысяч переселенцев лишили выплат: в Минсоцполитики назвали причину

В Украине в результате проверок внутренне перемещенных лиц более 140 тысяч переселенцев были лишены соцвыплат из-за несоответствий критериям.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Forbes заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Мы сверились с Государственной пограничной службой и прекратили выплаты тем, кто не отвечает новым критериям. Это около 112 тысяч человек… Также ежемесячно мы проводим проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье. Таких было более 12 000. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще у 9800 было удвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах", - рассказала Жолнович.

Она уточнила, что в результате таких проверок расходы бюджета уменьшились примерно на 400 млн гривен на месяц.

Чиновница отметила, что был обнаружен случай, когда человек получал соцвыплаты почти год, и при этом купил автомобиль Mercedes 2023 года стоимостью более 9,5 млн гривен.

"Также зафиксировано около 250 человек, совершивших сделки на сумму более 100 000 грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн", - добавила Жолнович.

Что предшествовало

Напомним, в августе правительство ввело новые условия для выплат внутренне перемещенным лицам. Помощь решили не продлевать для тех, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы

Согласно новым правилам, всем украинцам, которые не соответствуют условиям, прекратили соцвыплаты с 1 сентября.