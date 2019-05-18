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В Київській області правоохоронці ліквідували нарколабораторію

Новини » Надзвичайні події    18.05.2019 - 16:32
В Київській області правоохоронці ліквідували нарколабораторію
Фото: нарколабораторія (kv.npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили в нарколабораторії готовий до продажу амфетамін

У місті Бориспіль (Київська область) працівники Національної поліції України ліквідували роботу підпільної лабораторії з виготовлення наркотичних препаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що Управління протидії наркозлочинності отримало повідомлення на гарячу лінію про можливе місце виготовлення та збуту наркотиків . Правоохоронці розпочали перевірку інформації проводячи низку відповідних заходів на території Борисполя, Березані, Згурівщини, Яготина й сусідніх районів.

"Працівники поліції у помешканні жителя Борисполя виявили та вилучили різноманітне обладнання для виготовлення наркотиків та готовий для продажу амфетамін", - повідомили правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює шляхи збуту наркотичних речовин й осіб, які також причетні до цих правопорушень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що через "Бориспіль" намагалися перевезти наркотики на 1 млн доларів. Під час здійснення огляду вантажу було виявлено 40 кг наркотичних речовин, а саме: близько 20 кг героїну, 10 кг психотропної речовини - амфетамін, 10 кг наркотичної речовини - гашиш, а також масло канабісу.

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