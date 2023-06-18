Чат-бот "єВорог". Украинцам объяснили, как помочь в уничтожении окупантов
Граждане Украины имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "єВорог" прислать ВСУ информацию о перемещении или технику оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
Украинцы уже сейчас могут помочь военным приблизить нашу победу. Все граждане Украины могут предоставлять информацию о расположении оккупантов или вражеской техники. В частности бойцов ВСУ интересует информация о:
- ракетных комплексах С300 и Искандер;
- системах связи;
- средствах радиоэлектронной борьбы;
- бензовозах;
- скопления техники;
- перемещение колонн техники;
- транспортировка техники по железной дороге;
- склады с боеприпасами;
- позиции артиллерии.
"Больше заявок в чат-бот "єВорог" - выше статистика потерь оккупантов", - добавили в "Дії".
Перейти в "єВорог" можно с главного экрана в приложении "Дія" или по ссылке.
Однако не забывайте о своей безопасности. Не приближайтесь к захватчикам слишком близко, удаляйте историю переписки и фотографии со смартфона, а также не обсуждайте перемещение вражеской техники по телефону.
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