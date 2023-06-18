Чат-бот "єВорог". Украинцам объяснили, как помочь в уничтожении окупантов

Граждане Украины имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "єВорог" прислать ВСУ информацию о перемещении или технику оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Дія ".

Украинцы уже сейчас могут помочь военным приблизить нашу победу. Все граждане Украины могут предоставлять информацию о расположении оккупантов или вражеской техники. В частности бойцов ВСУ интересует информация о:

ракетных комплексах С300 и Искандер;

системах связи;

средствах радиоэлектронной борьбы;

бензовозах;

скопления техники;

перемещение колонн техники;

транспортировка техники по железной дороге;

склады с боеприпасами;

позиции артиллерии.

"Больше заявок в чат-бот "єВорог" - выше статистика потерь оккупантов", - добавили в "Дії".

Перейти в "єВорог" можно с главного экрана в приложении "Дія" или по ссылке.

Однако не забывайте о своей безопасности. Не приближайтесь к захватчикам слишком близко, удаляйте историю переписки и фотографии со смартфона, а также не обсуждайте перемещение вражеской техники по телефону.

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