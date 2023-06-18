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Чат-бот "єВорог". Українцям пояснили, як допомагати у знищенні окупантів

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Україна, Неділя 18 червня 2023 20:43
Чат-бот "єВорог". Українцям пояснили, як допомагати у знищенні окупантів Фото: українці можуть долучитись до знищення окупантів (РБК-Україна, Юля Червінська)
Автор: Каріна Левицька

Громадяни України мають можливість допомогти Збройним силам та за допомогою чат-боту"єВорог" надіслати ЗСУ інформацію про переміщення чи техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

Українці вже зараз можуть допомогти військовим наблизити нашу перемогу. Всі громадяни України можуть надавати інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки. Зокрема бійців ЗСУ цікавить інформація про:

  • ракетні комплекси С300 та Іскандер;
  • системи зв’язку;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • бензовози;
  • скупчення техніки;
  • переміщення колон техніки;
  • транспортування техніки залізницею;
  • склади з боєприпасами;
  • позиції артилерії.

"Більше заявок у чатбот "єВорог" - вища статистика втрат окупантів", - додали в "Дії".

Перейти в "єВорог" можна з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням.

Проте не забувайте про свою безпеку. Не наближайтеся до загарбників надто близько, видаляйте історію листування та світлини зі смартфона, а також не обговорюйте переміщення ворожої техніки телефоном.

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