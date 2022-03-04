У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков звернуся до громадян України. Він зазначив, що час перемоги над ворогом невідворотно наближається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook .

"Шановні українці! 196 годин оборони. Ми даємо відсіч російським окупантам вже другий тиждень. У ці години та дні відбувається злам ситуації", - сказав він.

Як зазначив міністр, наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ.

"Залишається складною ситуація на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС. Але бойовий дух людей у козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку", - додав міністр.

За його словами, нездоланною фортецею стоїть Харків. Уся Україна з болем дивиться на російські обстріли. Але тепер вся Європа знає, що Харків - не тільки інтелектуальний та промисловий центр, але й горде місто відважних громадян.

Крім того, б’ються Сумщина та Чернігівщина. Вони рятують Київ від облоги. "Поки управління країною та армією не порушене -у ворога жодних шансів", - написав він.

Резніков повідомив, що за підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тисяч вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.

"Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди "повернуться" ворогу", - зазначив міністр.

Резніков зазначив, що ворог спантеличений і наляканий. "Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотно наближається", - додав він.