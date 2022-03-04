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В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников

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Украина, Пятница 04 марта 2022 10:04
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр обороны Алексей Резников обратился к гражданам Украины. Он отметил, что время победы над врагом неотвратимо приближается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Уважаемые украинцы! 196 часов обороны. Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю. В эти часы и дни происходит слом ситуации", - сказал он.

Как отметил министр, наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений. На некоторых Вооруженные силы провели успешное контрнаступление.

"Остается сложной ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС. Но боевой дух людей в казацком крае такой, что оккупанты обречены на поражение", - добавил министр.

По его словам, непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на российские обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков - не только интеллектуальный и промышленный центр, но и гордый город отважных граждан.

Кроме того, дерутся Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. "Пока управление страной и армией не нарушено - у врага никаких шансов", - написал он.

Резников сообщил, что по итогам 8 суток потери русской армии превысили 10 тысяч убитыми и ранеными. Подтверждено уничтожение минимум одного русского генерала. Российское общество начинает чувствовать и осознавать эти потери.

"Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные силы в качестве трофеев поступило едва ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", - отметил министр.

Резников отметил, что враг озадачен и напуган. "Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается", - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
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