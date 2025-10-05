ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Времени со светом больше? Как изменились графики отключений на Черниговщине

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 19:33
Времени со светом больше? Как изменились графики отключений на Черниговщине Фото: На Черниговщине до сих пор действуют графики почасового отключения света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В воскресенье, 5 октября, на Черниговщине продолжают действовать графики почасового отключения электроэнергии в формате "3 через 3". Однако кое-где света было больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram.

По его словам, жители области были со светом дольше, если позволяла ситуация. Аварийные отключения применялись и продолжают действовать в Чернигове, а также в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах.

"В течение дня энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов - делают все возможное, чтобы область была со светом", - подчеркнул Чаус.

Он отметил, что российские оккупанты в течение дня нанесли более 10 ударов по Черниговщине. В Чернигове был поражен инфраструктурный объект и заправочная станция в одном из предприятий, возник пожар.

Удары по энергообъектам

Напомним, в результате серии российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины сразу в нескольких областях обесточены потребители. Самая сложная ситуация фиксируется на Сумщине и Черниговщине.

В "Черниговоблэнерго" рассказали, что энергосистема региона находится в критическом состоянии. Это стало причиной введения с 1 октября жестких графиков отключений электроэнергии.

Кроме того, в ночь на 4 октября страна-агрессор снова ударила по энергетическим объектам на Черниговщине. Поражено несколько ключевых объектов электроснабжения, сейчас продолжаются работы по их восстановлению.

Черниговская область Электроэнергия Война в Украине
