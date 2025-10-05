Времени со светом больше? Как изменились графики отключений на Черниговщине

В воскресенье, 5 октября, на Черниговщине продолжают действовать графики почасового отключения электроэнергии в формате "3 через 3". Однако кое-где света было больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram .

По его словам, жители области были со светом дольше, если позволяла ситуация. Аварийные отключения применялись и продолжают действовать в Чернигове, а также в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах.

"В течение дня энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов - делают все возможное, чтобы область была со светом", - подчеркнул Чаус.

Он отметил, что российские оккупанты в течение дня нанесли более 10 ударов по Черниговщине. В Чернигове был поражен инфраструктурный объект и заправочная станция в одном из предприятий, возник пожар.