Часу зі світлом більше? Як змінилися графіки відключень на Чернігівщині

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 19:33
UA EN RU
Часу зі світлом більше? Як змінилися графіки відключень на Чернігівщині Фото: На Чернігівщині досі діють графіки погодинного відключення світла (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У неділю, 5 жовтня, на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення електроенергії у форматі "3 через 3". Проте подекуди світла було більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

За його словами, мешканці області були зі світлом довше, якщо дозволяла ситуація. Аварійні відключення застосовувались і продовжують діяти у Чернігові, а також у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

"Протягом дня енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів - роблять усе можливе, щоб область була зі світлом", - наголосив Чаус.

Він зазначив, що російські окупанти протягом дня завдали понад 10 ударів по Чернігівщині. У Чернігові було вражено інфраструктурний об’єкт та заправна станція в одному з підприємств, виникла пожежа.

Удари по енергооб'єктах

Нагадаємо, внаслідок серії російських атак на енергетичну інфраструктуру України одразу в кількох областях знеструмлені споживачі. Найскладніша ситуація фіксується на Сумщині та Чернігівщині.

У "Чернігівобленерго" розповіли, що енергосистема регіону перебуває у критичному стані. Це стало причиною запровадження з 1 жовтня жорстких графіків відключень електроенергії.

Крім того, у ніч на 4 жовтня країна-агресорка знову вдарила по енергетичних об’єктах на Чернігівщині. Уражено кілька ключових об’єктів електропостачання, наразі тривають роботи з їхнього відновлення.

Чернігівська область Електроенергія Війна в Україні
