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Брюссель упрекнул Германию за одностороннюю помощь Украине вне оборонного фонда ЕС

Брюссель, Среда 17 января 2024 11:02
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Брюссель упрекнул Германию за одностороннюю помощь Украине вне оборонного фонда ЕС Фото: Тьерри Бретон (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз упрекнул Германию за одностороннее обещание помощи Украине в размере 7 млрд евро вне фондов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что средства пойдут на военную и гуманитарную помощь.

Но Тьерри Бретон, комиссар ЕС по внутреннему рынку, осудил этот шаг, поскольку он не пройдет через многосторонние механизмы блока.

"Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку, она никого не обманула и, в частности, пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира", - сказал он.

Ссора произошла после того, как Эммануэль Макрон объявил, что в феврале Франция подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной и поставит ракеты Scalp и "несколько сотен" бомб.

Позиция Германии

В последние недели Германия неоднократно призывала другие европейские страны усилить поддержку Украины.

"Запланированных поставок оружия в Украину большинства стран-членов ЕС недостаточно", - заявил Шольц 9 января.

После его заявления Брюссель проводит проверку того, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России.

Европейский фонд мира

Некоторые страны ЕС, кроме Германии, особенно на востоке блока, также настаивают на расширении Европейского фонда мира (EPF), совместного фонда, который частично финансирует поставки оружия в Украину, чтобы увеличить поставки и разделить бремя затрат.

Ранее Брюссель предложил ежегодно выделять по 5 млрд евро в течение следующих четырех лет для поддержки Украины при помощи Европейского фонда мира. Из этих средств Брюссель хочет помочь странам-членам ЕС покрыть свои расходы на закупку и передачу Украине такого вооружения, как боеприпасы, ракеты и танки.

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