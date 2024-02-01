Лидеры ЕС готовы сломить сопротивление Орбана помощи Украине на 50 млрд евро, - Bloomberg

Лидеры Европейского Союза отправляются на сегодняшний саммит с высокими ставками, который они созвали с единственной целью: убедить Виктора Орбана из Венгрии отказаться от своего вето на столь необходимую финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечается в публикации, неудача нанесет Киеву серьезный удар и усилит сомнения в поддержке его союзников, особенно с учетом того, что помощь США застопорилась в Конгрессе.

ЕС предложил Будапешту новый механизм для мониторинга пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро, однако исключив возможность ежегодного вето, которое премьер-министр Венгрии потребовал добавить к этому инструменту проверки расходов.

Все будет зависеть от самого Орбана, который разозлил своих коллег из ЕС, заблокировав один из центральных пунктов европейской стратегии безопасности, направленной на сдерживание президента России Владимира Путина.

Венгрия, чей доступ к значительному финансированию ЕС был заблокирован из-за опасений по поводу верховенства закона, также тормозит оказание военной поддержки Киеву.

Во многих столицах уровень беспокойства высок, поскольку экспансионистские амбиции Путина по отношению к Западу сделали поддержку военных усилий Украины экзистенциальной проблемой, сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

"Если Украина потерпит неудачу, а Россия почувствует поддержку, она попытается напасть на другие страны", - предупредил в Вашингтоне вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. "Это просто означало бы гораздо большую войну с НАТО".

Сопротивление Венгрии

Если государства-члены не смогут договориться с Венгрией, это также может спровоцировать мощный толчок к наказанию Орбана за его непримиримость. Одним из обсуждаемых вариантов может быть приостановление права голоса Венгрии путем радикального шага на статье 7 договора ЕС.

Напряженную атмосферу внутри саммита ЕС усугубляют протесты фермеров, которые, как ожидается, устроят неподалеку демонстрацию в знак протеста против зеленой политики блока и мер по либерализации торговли. Некоторые протесты, охватившие Европу за последние месяцы, были поддержаны организациями, связанными с Орбаном.

Дипломаты ЕС провели последние несколько дней, пытаясь удовлетворить требования Венгрии по пакету помощи и обеспечить беспрепятственное проведение встречи на высшем уровне. Но признаков прогресса пока нет.

Согласно проекту выводов саммита, ЕС предложил проводить ежегодные дебаты на уровне лидеров по поводу реализации пакета реформ "с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны России против Украины".

Венгрия, однако, подтвердила посланникам ЕС, что она хочет ежегодного голосования, требующего единогласной поддержки, чтобы выделить финансирование, что даст ей право вето на переводы, сказал дипломат ЕС. Другие государства-члены выступают против этого варианта.

Будапешт также хочет ограничить максимальную сумму кредитов для Киева в год до 9 млрд евро, в то время как невозвратные гранты не должны превышать 5 млрд евро в год.

"В Еврокомиссии, а также за столом переговоров есть творческие подходы к тому, как прийти к компромиссу, чтобы все были на борту", - заявила журналистам премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "Я настроена оптимистично. Он не говорит "нет", но ведет переговоры".

Шантаж Орбана

Несколько высокопоставленных дипломатов ЕС полагают, что Орбан пытается использовать свое влияние, чтобы шантажировать остальную часть блока и заставить ее разблокировать часть из 20 млрд евро финансирования ЕС, задержанного из-за опасений, связанных с верховенством закона и защитой основных свобод. Венгрия также хочет продлить срок выделения отдельных фондов ЕС по восстановлению COVID на два года.

У Орбана есть два варианта получить деньги: выполнить поставленные задачи, чтобы разблокировать средства, или заставить ЕС отступить, и он предпочитает последнее, сказал один из дипломатов.

По словам одного дипломата, исполнительная власть ЕС может разморозить около 10 млрд евро, но Венгрии все равно придется выполнить условия блока в отношении верховенства закона.

В то время как лидеры ЕС настаивают, что их основной целью является единогласное соглашение о помощи Украине в рамках более широкого пересмотра долгосрочного бюджета блока, чиновники также готовятся к "Плану Б".

Варианты обхода вето Орбана будут более сложными и ограниченными, но цель будет состоять в том, чтобы предоставить Украине крайне необходимое финансирование к 24 февраля, двухлетней годовщине российского вторжения, заявил представитель ЕС.

В этом случае ЕС продлит существующий план до конца этого года, хотя технические детали будут проработаны после саммита, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС.

Помощь Украине

Напомним, лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры о вступлении с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

Ранее Financal Times сообщила, что блок подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он не согласится с оказанием поддержки Киеву. Цель - нанести вред экономике Венгрии и заставить ее снять вето.