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Времени больше нет: Боррель на саммите ЕС призвал увеличить военную помощь Украине

Брюссель, Четверг 01 февраля 2024 11:36
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Времени больше нет: Боррель на саммите ЕС призвал увеличить военную помощь Украине Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на сегодняшнем саммите должны увеличить военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мое предложение - увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Я призову их [лидеров] достичь соглашения как можно скорее, потому что времени больше нет", - сказал он.

По его словам, война России против Украины является самой большой угрозой европейской безопасности. "Мы можем и должны делать больше для поддержки Украины… Если мы этого не сделаем, мы заплатим более высокую цену", - добавил Боррель.

Европейский фонд мира

Ранее Брюссель предложил ежегодно выделять по 5 млрд евро в течение следующих четырех лет для поддержки Украины при помощи Европейского фонда мира. Из этих средств Брюссель хочет помочь странам-членам ЕС покрыть свои расходы на закупку и передачу Украине такого вооружения, как боеприпасы, ракеты и танки.

Некоторые страны ЕС, кроме Германии, особенно на востоке блока, настаивают на расширении EPF.

На саммите 1 февраля основным вопросом будет предоставление Украине финансовой помощи в 2024-2027 годах на сумму 50 млрд евро. В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это решение.

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