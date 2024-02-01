Времени больше нет: Боррель на саммите ЕС призвал увеличить военную помощь Украине

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мое предложение - увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Я призову их [лидеров] достичь соглашения как можно скорее, потому что времени больше нет", - сказал он.

По его словам, война России против Украины является самой большой угрозой европейской безопасности. "Мы можем и должны делать больше для поддержки Украины… Если мы этого не сделаем, мы заплатим более высокую цену", - добавил Боррель.

Европейский фонд мира

Ранее Брюссель предложил ежегодно выделять по 5 млрд евро в течение следующих четырех лет для поддержки Украины при помощи Европейского фонда мира. Из этих средств Брюссель хочет помочь странам-членам ЕС покрыть свои расходы на закупку и передачу Украине такого вооружения, как боеприпасы, ракеты и танки.

Некоторые страны ЕС, кроме Германии, особенно на востоке блока, настаивают на расширении EPF.

На саммите 1 февраля основным вопросом будет предоставление Украине финансовой помощи в 2024-2027 годах на сумму 50 млрд евро. В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на это решение.