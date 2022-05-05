Через частих "російських гостей": в Італії почали розслідувати факти дезінформації на ТБ

Комісія італійського парламенту почала розслідування щодо фактів дезінформації на телебаченні. Причиною тому стали гострі дебати в суспільстві щодо частої появи російських спікерів у випусках новин країни під час війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, парламентський комітет із безпеки вже викликав керівників італійського державного телебачення, агенції державної безпеки та служби зв'язку.

"Вивчається "іноземне втручання та діяльність з дезінформації... з особливим акцентом на конфлікт між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Скандальне інтерв'ю Лавровим

Італійська громадська телерадіокомпанія RAI і чотири її основні приватні канали регулярно проводять ток-шоу з російськими журналістами, щоб, зокрема, обговорити з колегами війну, яку веде Росія проти України.

Суперечка загострилася з неділі, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав своє перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну італійському каналу Rete 4 під час якого порівняв президента Володимира Зеленського з Гітлером та звинуватив в антисемітизмі самих євреїв.

Після чого, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступ Сергія Лаврова на італійському телеканалі виявився сеансом політичної агітації.

Як світ реагує на слова Лаврова про єврейський народ можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.