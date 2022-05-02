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В Офісі президента назвали "печерним антисемітизмом" заяви Лаврова про євреїв і Гітлера

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 13:28
В Офісі президента назвали "печерним антисемітизмом" заяви Лаврова про євреїв і Гітлера Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на порівняння президента Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке напередодні озвучив очільник російського МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави Офісу.

Єрмак поставив поруч російський ракетний удар по Бабиному Яру та порівняння українського президента з Гітлером. Твердження ж Лаврова про "євреїв – найзапекліших антисемітів" повинне отримати гідну відповідь.

"Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлюю повну солідарність з єврейським народом. Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді", – написав керівник Офісу.

Напередодні Лавров назвав євреїв найвідданішими антисемітами. Ізраїль назвав такі висловлювання російського чиновника обурливими.

Нагадаємо, що очільник російського МЗС Лавров відкинув плани підігнати завершення війни до Дня перемоги.

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