В Офісі президента назвали "печерним антисемітизмом" заяви Лаврова про євреїв і Гітлера
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на порівняння президента Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке напередодні озвучив очільник російського МЗС Сергій Лавров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави Офісу.
Єрмак поставив поруч російський ракетний удар по Бабиному Яру та порівняння українського президента з Гітлером. Твердження ж Лаврова про "євреїв – найзапекліших антисемітів" повинне отримати гідну відповідь.
"Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлюю повну солідарність з єврейським народом. Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді", – написав керівник Офісу.
Напередодні Лавров назвав євреїв найвідданішими антисемітами. Ізраїль назвав такі висловлювання російського чиновника обурливими.
Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) May 2, 2022
Висловлюю повну солідарність з єврейським народом. Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді. (2/2)
Нагадаємо, що очільник російського МЗС Лавров відкинув плани підігнати завершення війни до Дня перемоги.
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