Доля нелегального рынка электронных сигарет в Украине составляет 93%, - исследование

В категории электронных сигарет в целом доля нелегальной продукции составляет 93,6%. Самый высокий уровень нелегальности - в сегменте одноразовых устройств и сигарет с многоразовыми картриджами, где доля нелегальной продукции приближается к 100%.

Основным признаком нелегальных электронных сигарет в целом в Украине является вкус, отличный от табачного (61%). Также более четверти продуктов на рынке имеют несоответствующий объем картриджа / количество затяжек и/или тип жидкости. Как минимум, каждый пятый продукт не имеет указания уровня никотина на упаковке / флаконе / картридже или продукте. Лишь на 50% продукции удалось установить наличие акцизных марок.



"Нелегальная продукция определяется по многим признакам. Поэтому если один из показателей не соответствует требованиям и действующему законодательству - такая продукция считается нелегальной. В случае электронных сигарет мы видим рекордно высокий уровень нелегальности - более 90% рынка",- комментирует Татьяна Свердлик, аналитик Kantar Ukraine.

Когда речь заходит о структуре рынка электронных сигарет, то она выглядит следующим образом:

Одноразовые электронные сигареты - 28%;

Электронные сигареты со сменными одноразовыми картриджами - 15%;

Вейпы со встроенным заправочным резервуаром - 18%;

Электронные сигареты со сменными многоразовыми картриджами - 39%.

Каналы покупок в категории электронных сигарет

Независимо от типа используемой системы, примерно четверть аудитории совершает покупки товаров в категории электронных сигарет онлайн. Две трети покупателей покупают офлайн (75.4%), 23.6% - онлайн.

Основные производители

В сегменте устройств и картриджей две трети рынка контролируют три ведущих китайских производителя, которым принадлежат ТОП-3 бренда - Smoore (бренд Vaporesso), VapeOnly (бренд Elf Bar), Woody Vapes (бренд Voopoo).



Рынок жидкостей характеризуется другой структурой - здесь доминирует один крупный игрок Chaser Lab, а также активно работают многочисленные локальные производители, среди которых Octolab, Liquid Lab и Flavorlab.