Часть "вагнеровцев", вероятно, перебросили из Беларуси в Ростов, - "Гаюн"

"По косвенным признакам часть остатков группировки ЧВК "Вагнера" в Беларуси могла быть переброшена в Ростов-на-Дону 17 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в настоящее время информация требует дополнительных подтверждений.

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ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина

После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.

По данным британской разведки, в Беларуси остается менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнера". Это играет на руку Кремлю и влияет на Украину.

Также недавно мы сообщали, что Россия формирует новый корпус добровольцев, в который войдут бывшие "вагнеровцы". Они уже действуют в районе Авдеевки Донецкой области.