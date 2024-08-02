Часть Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

В субботу, 3 августа, значительную часть Украины накроют дожди и грозы. При этом в Одесской области прогнозируется до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Ожидается переменная облачность по всей территории Украины. Ночью кратковременные дожди пройдут в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях. Днем осадки предполагаются почти по всей стране, за исключением восточных и юго-восточных областей. На западе возможны значительные дожди и грозы.

Ветер преимущественно южный, в западных областях сменится на северный, скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, в южных областях - от 18 до 23 градусов. Днем столбики термометров покажут 27-32 градуса тепла, в Одесской области и в Крыму температура поднимется до 34 градусов. В западных и северных областях температура днем составит 20-25 градусов.

Погода в столичном регионе

Завтра, 3 августа, в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер преимущественно южный, скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, а днем от 20 до 25 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 15-17 градусов тепла, а днем 22-24 градуса.