Часть Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на завтра
В субботу, 3 августа, значительную часть Украины накроют дожди и грозы. При этом в Одесской области прогнозируется до +34 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
Ожидается переменная облачность по всей территории Украины. Ночью кратковременные дожди пройдут в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях. Днем осадки предполагаются почти по всей стране, за исключением восточных и юго-восточных областей. На западе возможны значительные дожди и грозы.
Ветер преимущественно южный, в западных областях сменится на северный, скорость ветра составит 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, в южных областях - от 18 до 23 градусов. Днем столбики термометров покажут 27-32 градуса тепла, в Одесской области и в Крыму температура поднимется до 34 градусов. В западных и северных областях температура днем составит 20-25 градусов.
Погода в столичном регионе
Завтра, 3 августа, в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днем возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер преимущественно южный, скоростью 5-10 м/с.
Температура по области ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, а днем от 20 до 25 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается 15-17 градусов тепла, а днем 22-24 градуса.
Среднемесячная температура воздуха в Киеве в июне этого года составила 21,5 градуса тепла, что выше климатической нормы на 2,0 градуса.
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