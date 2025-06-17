Часть Украины накроют дожди, местами пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня
Днем, 17 июня, в северных, центральных и восточных областях ожидаются небольшие дожди. Также местами возможны грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Украине
"Переменная облачность. Ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", - пишет Укргидрометцентр.
Ветер ожидается северо-западный, от 7 до 12 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от +12 до +16 ночью и от +21 до +24 днем;
- на севере будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +22 до +24 днем;
- на юге будет колебаться от +14 до +18 ночью и от +25 до +28 днем;
- на востоке будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +24 до +27 днем.
Фото: погода на 17 июня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем - небольшой кратковременный дождь.
В Киевской области температура ночью будет колебаться от +12 до +17, а днем - от +20 до +25. В Киеве ночью - +14 - +16, а днем - +22 до +24.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на этой неделе в Украине прогнозируется теплая погода, на юге - настоящая жара.
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