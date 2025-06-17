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Часть Украины накроют дожди, местами пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня

Вторник 17 июня 2025 07:00
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Часть Украины накроют дожди, местами пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: часть Украины накроют дожди, местами пригреет до +28 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Днем, 17 июня, в северных, центральных и восточных областях ожидаются небольшие дожди. Также местами возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"Переменная облачность. Ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", - пишет Укргидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный, от 7 до 12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +12 до +16 ночью и от +21 до +24 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +22 до +24 днем;
  • на юге будет колебаться от +14 до +18 ночью и от +25 до +28 днем;
  • на востоке будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +24 до +27 днем.

Часть Украины накроют дожди, местами пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода на 17 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем - небольшой кратковременный дождь.

В Киевской области температура ночью будет колебаться от +12 до +17, а днем - от +20 до +25. В Киеве ночью - +14 - +16, а днем - +22 до +24.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на этой неделе в Украине прогнозируется теплая погода, на юге - настоящая жара.

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