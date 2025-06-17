Часть Украины накроют дожди, местами пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня

Днем, 17 июня, в северных, центральных и восточных областях ожидаются небольшие дожди. Также местами возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

В Киевской области температура ночью будет колебаться от +12 до +17, а днем - от +20 до +25. В Киеве ночью - +14 - +16, а днем - +22 до +24.

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем - небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидается северо-западный, от 7 до 12 м/с.

"Переменная облачность. Ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", - пишет Укргидрометцентр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на этой неделе в Украине прогнозируется теплая погода, на юге - настоящая жара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.