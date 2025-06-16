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Жара, ветер и дожди с грозами: погода "разделит" Украину

Украина, Понедельник 16 июня 2025 12:40
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Жара, ветер и дожди с грозами: погода "разделит" Украину Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На этой неделе в Украине прогнозируется теплая погода, на юге - настоящая жара, а с 20 июня придет кратковременное похолодание (кроме южных регионов). Периодические дожди пройдут преимущественно на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

В понедельник, 17 июня, дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром - на севере, а вечером - на востоке Украины. На юге осадки вероятны только в Одесской области.

По словам Диденко, ветер останется северо-западным и порывистым, что добавит динамики погоде.

Температурный режим будет довольно комфортным:

  • днем воздух прогреется до +21+26°C,
  • на юге - до +25+30°C,
  • немного свежее будет в полосе от Черниговщины через восток Киевщины до Черкасской области - там синоптик прогнозирует +17+22°C.

Погода в Киеве

В столице 17 июня утром ожидается дождь с грозой, а днем - без существенных осадков. Воздух прогреется до +22+24°C.

Однако 20-21 июня в Киеве температура снизится на несколько градусов, в целом останется летней и умеренно теплой.

"Не ворчим на погоду, хотя, может, и ворчим - пусть атмосфера слушает, а мы, синоптики, будем прислушиваться", - добавила Диденко.

Напомним, синоптик Вера Балабух в интервью для РБК-Украина рассказала, каким будет нынешнее лето в Украине.

По ее словам, в июле прошлого года температура воздуха в Украине достигла рекордных +36 °C. Этим же летом, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться еще выше. Также климатолог рассказала, как война в Украине ускоряет изменение климата.

Больше об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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