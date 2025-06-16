Жара, ветер и дожди с грозами: погода "разделит" Украину
На этой неделе в Украине прогнозируется теплая погода, на юге - настоящая жара, а с 20 июня придет кратковременное похолодание (кроме южных регионов). Периодические дожди пройдут преимущественно на севере страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
В понедельник, 17 июня, дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром - на севере, а вечером - на востоке Украины. На юге осадки вероятны только в Одесской области.
По словам Диденко, ветер останется северо-западным и порывистым, что добавит динамики погоде.
Температурный режим будет довольно комфортным:
- днем воздух прогреется до +21+26°C,
- на юге - до +25+30°C,
- немного свежее будет в полосе от Черниговщины через восток Киевщины до Черкасской области - там синоптик прогнозирует +17+22°C.
Погода в Киеве
В столице 17 июня утром ожидается дождь с грозой, а днем - без существенных осадков. Воздух прогреется до +22+24°C.
Однако 20-21 июня в Киеве температура снизится на несколько градусов, в целом останется летней и умеренно теплой.
"Не ворчим на погоду, хотя, может, и ворчим - пусть атмосфера слушает, а мы, синоптики, будем прислушиваться", - добавила Диденко.
Напомним, синоптик Вера Балабух в интервью для РБК-Украина рассказала, каким будет нынешнее лето в Украине.
По ее словам, в июле прошлого года температура воздуха в Украине достигла рекордных +36 °C. Этим же летом, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться еще выше. Также климатолог рассказала, как война в Украине ускоряет изменение климата.
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