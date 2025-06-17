Частину України накриють дощі, місцями пригріє до +28: прогноз погоди на сьогодні

Вдень, 17 червня, у північних, центральних та східних областях очікуються невеликі дощі. Також місцями можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні "Мінлива хмарність. Вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - пише Укргідрометцентр. Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +21 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +22 до +24 вдень;

на півдні коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +25 до +28 вдень;

на сході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +24 до +27 вдень. Фото: погода на 17 червня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень - невеликий короткочасний дощ. У Київській області температура вночі коливатиметься від +12 до +17, а вдень - від +20 до +25. У Києві вночі - +14 - +16, а вдень - +22 до +24.