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Частину України накриють дощі, місцями пригріє до +28: прогноз погоди на сьогодні

Вівторок 17 червня 2025 07:00
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Частину України накриють дощі, місцями пригріє до +28: прогноз погоди на сьогодні Ілюстративне фото: частину України накриють дощі, місцями пригріє до +28 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вдень, 17 червня, у північних, центральних та східних областях очікуються невеликі дощі. Також місцями можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

"Мінлива хмарність. Вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - пише Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +21 до +24 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +22 до +24 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +25 до +28 вдень;
  • на сході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +24 до +27 вдень.

Частину України накриють дощі, місцями пригріє до +28: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода на 17 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень - невеликий короткочасний дощ.

У Київській області температура вночі коливатиметься від +12 до +17, а вдень - від +20 до +25. У Києві вночі - +14 - +16, а вдень - +22 до +24.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цього тижня в Україні прогнозується тепла погода, на півдні - справжня спека.

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