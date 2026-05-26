Накроют дожди и не только: синоптик назвала главную особенность сегодняшнего дня

По словам синоптика, сегодняшняя погода в Украине будет "синоптически неоднородной".

Где будет прохладно, а где - почти летняя жара

Свежее всего будет на северо-востоке страны.

Температура воздуха на:

Сумской области;

Черниговской области;

Харьковской области;

Полтавской области.

составит лишь +17 +19 градусов.

Зато теплее всего будет:

в Одесской области;

Николаевской области;

в Черновицкой области;

на Закарпатье.

Там воздух прогреется до +25+28 градусов.

В большинстве западных областей прогнозируют +23+26 градусов, а на остальной территории - +20+24 градуса.

Главная особенность дня

Наталка Диденко назвала характерным признаком 26 мая порывистый , местами сильный северо-западный ветер.

Именно он станет главным погодным фактором в большинстве областей.

Где ждать дождей

Осадки сегодня возможны:

на востоке;

на севере;

вечером в центральных областях;

в Запорожской области.

В то же время в большинстве южных и западных регионов день пройдет без существенных осадков.

Погода в Киеве

В столице прогнозируют сильный порывистый северо-западный ветер.

Большую часть дня будет сухо. Дождь возможен лишь ближе к вечеру.

Температура воздуха днем составит +22+23 градуса.

Что будет дальше

Синоптик предупредила, что в ближайшие дни настоящего тепла ждать не стоит.

Неделя будет свежей, а местами даже прохладной. Уже с середины недели температура снизится еще на несколько градусов, а дожди периодически будут проходить в разных регионах.

Впрочем, на День Киева погода должна улучшиться - в столице потеплеет до комфортных +20 градусов.

Фото: какая температура воздуха будет 26 мая в Украине (meteo.gov.ua)