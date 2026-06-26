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До +40 градусов: на Украину надвигается сильная жара из Африки (даты)

13:13 26.06.2026 Пт
2 мин
В каких областях жара будет самой сильной?
aimg Валерий Ульяненко
До +40 градусов: на Украину надвигается сильная жара из Африки (даты) Фото: украинцев предупредили об адской жаре (Getty Images)
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С 28 июня в Украину придет чрезвычайная жара - в некоторых областях дневная температура воздуха достигнет +40 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УкрГМЦ и сообщения областных центров по гидрометеорологии.

"В результате распространения жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28-30 июня ожидается сильная жара", - предупреждает Укргидрометцентр.

Прогнозируется, что в воскресенье, 28 июня, в западных, Винницкой и Житомирской областях, а в течение 29-30 июня на Правобережье страны температура днем достигнет +35… +38 градусов.

"Сильная жара может обусловить усложнение работы энергетических, коммунальных предприятий, нарушение железнодорожного и автомобильного транспорта, негативно повлиять на жизнедеятельность населения", - говорится в заявлении.

Воздух прожарит до +40

В Волынском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что дневная температура воздуха 28 и 29 июня достигнет +39 градусов.

В Тернопольском областном центре по гидрометеорологии прогнозируют еще более сильную жару. В частности, днем 29 июня ожидается до +40 градусов.

Напомним, сегодня температура воздуха в Украине повысится до +34 градусов. На выходных волна жары, надвигающаяся из Западной Европы, охватит почти всю территорию страны - в ряде регионов столбики термометров достигнут +37 градусов.

Отметим, страны Европы уже предпринимают чрезвычайные меры из-за экстремальной жары. Синоптики же сравнивают нынешнюю погодную ситуацию с одной из самых масштабных и трагических волн жары в современной истории ЕС.

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