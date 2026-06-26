До +40 градусов: на Украину надвигается сильная жара из Африки (даты)

С 28 июня в Украину придет чрезвычайная жара - в некоторых областях дневная температура воздуха достигнет +40 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УкрГМЦ и сообщения областных центров по гидрометеорологии.

"В результате распространения жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28-30 июня ожидается сильная жара", - предупреждает Укргидрометцентр.

Прогнозируется, что в воскресенье, 28 июня, в западных, Винницкой и Житомирской областях, а в течение 29-30 июня на Правобережье страны температура днем достигнет +35… +38 градусов.

"Сильная жара может обусловить усложнение работы энергетических, коммунальных предприятий, нарушение железнодорожного и автомобильного транспорта, негативно повлиять на жизнедеятельность населения", - говорится в заявлении.

Воздух прожарит до +40

В Волынском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что дневная температура воздуха 28 и 29 июня достигнет +39 градусов.

В Тернопольском областном центре по гидрометеорологии прогнозируют еще более сильную жару. В частности, днем 29 июня ожидается до +40 градусов.