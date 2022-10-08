ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Студентам-контрактникам помогут с долгами за учебу: кому именно

Новина українською →
Київ, Суббота 08 октября 2022 17:13
Студентам-контрактникам помогут с долгами за учебу: кому именно Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство утвердило механизм, который поможет студентам-контрактникам, утратившим платежеспособность, продолжить обучение.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, таких случаев сегодня много. У студентов накапливаются долги, а вузы остаются без финансовых ресурсов.

"Мы приняли порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов. Он касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размера минимальной зарплаты. В общей сложности на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 млн грн", - заявил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что студенты-переселенцы и жители прифронтовых территорий смогут перевестись на бюджетное обучение.

Также мы писали, что мужчинам-студентам запретили выезжать из Украины. такое решение утверждено Кабмином.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль студенти Контрактная армия
NEWS
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке