Часть студентов в Украине лишат отсрочки от мобилизации

Законопроектом предлагается лишить права на отсрочку учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет.

Кроме того, отсрочка соискателям высшего образования будет предоставляться "в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы".

Проектом уточняется норма, по которой отсрочка распространяется на соискателей образования в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, который является выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 закона "Об образовании".

Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта (Министерство образования), за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего сохраняется отсрочка от призыва.

"С началом полномасштабной агрессии указанная правовая норма опосредованного избежания призыва на военную службу по мобилизации использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022 - 2024 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в некоторых случаях даже ниже ранее полученного образовательного уровня", - говорится в проекте.

Кроме того, за последнее полугодие существенно возросла численность соискателей профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и соискателей профессионального предвысшего образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования.

"Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования по определению возраста соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который будет давать право на отсрочку при мобилизации", - объясняют авторы проекта.

Согласно статье 10 закона об образовании уровнями образования являются: