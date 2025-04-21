Частину студентів в Україні позбавлять відстрочки від мобілізації

Законопроєктом пропонується позбавити права на відстрочку учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років.

Крім того, відстрочка здобувачам вищої освіти буде надаватися "в межах розрахункового строку виконання освітньої програми".

Проєктом уточняється норма, за якою відстрочка поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 закону "Про освіту".

Обґрунтування проєкту

Як зазначають автори проєкту (Міністерство освіти), за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої зберігається відстрочка від призову.

"З початком повномасштабної агресії зазначена правова норма опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022 - 2024 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в деяких випадках є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень", - йдеться в проєкті.

Крім того, за останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійної (професійно-технічної) (до 17 338) і здобувачів фахової передвищої освіти (до 75 618) з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти.

"Зазначена тенденція потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації", - пояснюють автори проєкту.

Згідно зі статтею 10 закону про освіту рівнями освіти є: