Часть поездов "Укрзализныцы" отменят и сократят маршруты: что изменится 12 марта

В Запорожской области временно изменят движение некоторых пригородных поездов. Ограничения вводятся на один день и связаны с текущей ситуацией безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".

Речь идет о поезде №6479 Мировая — Марганец , который 12 марта временно не будет курсировать.

Помимо изменений маршрутов, один из пригородных рейсов на этот день полностью отменен.

Кроме того, поезд №6076 Канцеровка — Запорожье-2 временно заменит маршрут Марганец — Запорожье-2 , а поезд №6075 Запорожье-2 — Канцеровка будет курсировать вместо направления Запорожье-2 — Марганец .

Согласно сообщению перевозчика, 12 марта часть пригородных поездов будет следовать не до конечных станций, а по ограниченным маршрутам.

Напоминаем, что чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Гайко Томс передал украинской стороне первые 13 автомобилей, предназначенных для восстановления железнодорожной инфраструктуры, поврежденной из-за российских обстрелов. Техника будет использоваться для проведения ремонтных работ на объектах железной дороги. В ходе передачи дипломат подчеркнул, что этот шаг отражает стратегическое партнерство между странами и является частью дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии.

Отметим, что Верховный Суд оставил без изменений приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов. Соответствующее решение было принято 25 февраля 2026 года, поддержав позицию государственных органов. При этом представители бизнеса ранее предупреждали, что такие ограничения могут привести к дефициту подвижного состава и создать дополнительные риски для стабильности логистических перевозок.