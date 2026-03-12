ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Часть поездов "Укрзализныцы" отменят и сократят маршруты: что изменится 12 марта

00:03 12.03.2026 Чт
2 мин
Четыре маршрута были изменены, и пассажирам следует это учитывать
aimg Никончук Анастасия
Часть поездов "Укрзализныцы" отменят и сократят маршруты: что изменится 12 марта Фото: Укрзализныця (0532.ua)

В Запорожской области временно изменят движение некоторых пригородных поездов. Ограничения вводятся на один день и связаны с текущей ситуацией безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".

Читайте также: Риск дефицита вагонов: эксперт призвал изменить подход к списанию подвижного состава

Какие поезда будут курсировать по сокращенным маршрутам

Согласно сообщению перевозчика, 12 марта часть пригородных поездов будет следовать не до конечных станций, а по ограниченным маршрутам.

В частности, изменения коснутся следующих рейсов:
поезда №6492/6491 и №6498/6497 Канцеровка — Запорожье-1 будут курсировать вместо привычного маршрута Марганец — Запорожье-1.

Также поезд №6494/6493 Запорожье-1 — Канцеровка будет следовать по сокращенному направлению вместо рейса Запорожье-1 — Марганец.

Кроме того, поезд №6076 Канцеровка — Запорожье-2 временно заменит маршрут Марганец — Запорожье-2, а поезд №6075 Запорожье-2 — Канцеровка будет курсировать вместо направления Запорожье-2 — Марганец.

Один из поездов временно отменен

Помимо изменений маршрутов, один из пригородных рейсов на этот день полностью отменен.

Речь идет о поезде №6479 Мировая — Марганец, который 12 марта временно не будет курсировать.

Пассажирам советуют учитывать изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальное расписание движения.

Напоминаем, что чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Гайко Томс передал украинской стороне первые 13 автомобилей, предназначенных для восстановления железнодорожной инфраструктуры, поврежденной из-за российских обстрелов. Техника будет использоваться для проведения ремонтных работ на объектах железной дороги. В ходе передачи дипломат подчеркнул, что этот шаг отражает стратегическое партнерство между странами и является частью дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии.

Отметим, что Верховный Суд оставил без изменений приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов. Соответствующее решение было принято 25 февраля 2026 года, поддержав позицию государственных органов. При этом представители бизнеса ранее предупреждали, что такие ограничения могут привести к дефициту подвижного состава и создать дополнительные риски для стабильности логистических перевозок.

