Часть купюр до 10 гривен перестали принимать в магазинах: как их обменять

В Украине изымают из оборота купюры номиналом до 10 гривен, которые были напечатаны с 2003 по 2007 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
С сегодняшнего дня, 2 марта, бумажные купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (образцов 2003-2007 годов) официально перестают быть средством платежа. Это означает, что их больше не будут принимать в магазинах, кафе, аптеках или банках для оплаты услуг.
Но в Нацбанке отметили, что деньги не аннулируются, их можно будет бесплатно обменять в банках:
Решения о полном изъятии мелких купюр объясняют их износом - бумажные деньги "живут" в среднем всего 2,5 года. Монеты же могут служить до 25 лет, что значительно экономит средства государства на печать, перевозку и хранение наличных денег.
В НБУ добавили, что процесс изъятия длился почти шесть лет, а соответствующие монеты уже давно стали привычными для украинцев в ежедневных расчетах.
Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о замене "копеек" на "шаги".
Эта инициатива направлена на десоветизацию денежной системы и окончательное расторжение связей с денежной культурой Российской империи и СССР.
Название "шаг" использовалось в Украине еще во времена Гетманщины, а в 1918 году разменные монеты с таким названием официально ввел в обращение Центральный Совет УНР.