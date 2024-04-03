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Часть беженцев из Украины пока не будут высылать из Нидерландов: детали

Фото: Поддержка Украины в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Нидерландах суды выносят противречивые решения по беженцам из Украины, не имеющим украинского гражданства. Части из них разрешили остаться в стране несмотря на решение властей прекратить защиту.

Граждане третьих стран, прибывшие в Нидерланды из Украины, должны были вы ехать до апреля 2024 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dutchnews.nl.

В Нидерландах сложилась запутанная ситуация вокруг граждан третьих стран, проживавших в Украине до российского вторжения и прибывших по временной защите. Суды вынесли противоречивые решения по их праву на пребывание.

Государственный совет (высший административный суд Нидерландов) в конце января определил, что граждане третьих стран должны покинуть официальные места для беженцев до 2 апреля 2024 года. Но несколько отдельных групп обратились в суд, чтобы оспорить это.

Госсекретарь по делам беженцев Эрик ван дер Бург признал, что ситуация чрезвычайно сложная, поскольку некоторым беженцам дали право остаться в Нидерландах по решению суда, но другим было предписано выехать.

Ряд судовых постановлений, принятых за последний месяц, противоречит вердикту Государственного совета, а также одно другому. Окружной суд Амстердама обратился в Европейский суд с просьбой дать правовое заключение и заявил, что не будет высылать граждан третьих стран из их жилья, пока не получит ответ.

"Люди, проигравшие дело в суде, должны покинуть жилье для беженцев, но те, кто все еще участвует в судебных делах, могут остаться. Это создает огромную неопределенность в праве. У нас не может быть ситуации, когда одна группа людей может остаться, а другие должны выехать в зависимости от того, кто был судьей по их делу", – отметила юрист Марджон Ристра-Питерс.

В общей сложности в Нидерланды прибыли около 2500 граждан третьих стран. Некоторые были студентами или работали в Украине, другие были в браке с украинскими гражданами. Из них 750 подали заявки на предоставление убежища в Нидерландах, 250 подали запросы на вид на жительство другого типа, а 1500 человек еще не сообщили иммиграционной службе о своих планах.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах закончился срок действия временной защиты для беженцев из Украины, не имеющих украинского гражданства. Их обязали выехать из страны до 1 апреля или попросить о международном убежище.

Также мы рассказывали, что Нидерланды сталкиваются с проблемой размещения украинских беженцев. В муниципальных приютах занято более 99% мест, а люди продолжают прибывать.

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