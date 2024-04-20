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Часть многодетных родителей смогут мобилизовать: кого это коснется

Иллюстративное фото: многодетных родителей, которые не платят алименты, смогут мобилизовать (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Отцы трех или более детей потеряют свое право на отсрочку в случае, если они не будут платить алименты более трех месяцев. Норма заработает, когда закон о мобилизации вступит в силу.

Об этом заявил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Военная служба - это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм и возможность достаточно быстро погасить долги. Главное - дети получат финансовое обеспечение", - рассказал Гайченко. 

При этом в случае, если долги будут погашены, право на отсрочку вернут. 

Замминистра уточнил, что по состоянию на сейчас в бухгалтериях предприятий, учреждениях, организациях числится 261,5 тысяч постановлений с целью отчисления алиментов из зарплат и пенсий боржников. 

"Количество документов, согласно которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за три месяца, составляет 183 тысячи", - добавил он. 

Гайченко отметил, что точной статистики многодетных родителей-должников за период более трех месяцев нет. 

Закон о мобилизации

Напомним, недавно Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации. Документ вводит ряд новых норм, которые направлены на усиление призыва в ряды украинских войск.

В частности, в законе предусмотрены более жесткие меры наказания для уклонистов, обязательное повторное прохождение ВВК для "ограниченно пригодных" и не только. Он начнет действовать с 18 мая.

Более детально о законе - в материале РБК-Украина.

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