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Частину багатодітних батьків зможуть мобілізувати: кого це торкнеться

Ілюстративне фото: багатодітних батьків, які не сплачують аліменти, зможуть мобілізувати (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Батьки трьох або більше дітей втратять своє право на відстрочку у випадку, якщо вони не сплачуватимуть аліменти більше трьох місяців. Норма запрацює, коли закон про мобілізацію набуде чинності.

Про це заявив заступник міністра юстиції у виконавчій службі Андрій Гайченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Військова служба - це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б платити аліменти, але не мають роботи. З огляду на досить високі зарплати у ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість досить швидко погасити борги. Головне - діти отримають фінансове забезпечення”, - розповів Гайченко.

При цьому, якщо борги будуть погашені, право на відстрочку повернуть.

Заступник міністра уточнив, що станом на сьогодні у бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях значиться 261,5 тисячі постанов з метою відрахування аліментів із зарплат і пенсій боржників.

"Кількість документів, згідно з якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, становить 183 тисячі", - додав він.

Гайченко зазначив, що точної статистики багатодітних батьків-боржників за період понад три місяці немає.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію. Документ запроваджує низку нових норм, спрямованих на посилення призову до лав українських військ.

Зокрема, у законі передбачено жорсткіші заходи покарання для ухилістів, обов'язкове повторне проходження ВЛК для "обмежено придатних" і не лише. Він розпочне діяти з 18 травня.

Більш детально про закон - у матеріалі РБК-Україна.

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