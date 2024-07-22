RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В части Украины ожидаются дожди с грозами: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 23 июля, в части Украины ожидаются дожди с грозами. При этом воздух максимально прогреется до +34 градусов.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, местами и на востоке. Вечером 23 июля и на северо-востоке Украины ожидаются дожди.  На остальной территории будет сухо, солнечно.

Температура воздуха завтра предполагается в пределах +26 +30 градусов, на западе местами +24 +26 градусов, в южной части +31 +34 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник будет без осадков. Максимальная температура воздуха составит около +28 градусов. Однако в течение четверга-пятницы в столице ожидается кратковременное снижение температуры воздуха до +23 +25 градусов.

Читайте также, какой беды наделали в Украине дожди и шквалы на фоне аномальной жары.

Жара в Украине поразила абсолютные температурные максимумы сразу в пяти областях. Детали - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода на день