В части областей Украины тревога. Предупреждают о запуске "Шахедов"

"Херсонская, Николаевская - угроза применения ударных дронов", - говорится в сообщении.

Где объявлена тревога?

По состоянию на 20.35 сигнал воздушной тревоги объявлен в Херсонской и Николаевской областях.

Согласно тому, в каком направлении будут двигаться беспилотники – сигнал воздушной тревоги может распространяться.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие в случае опасности.

Ночной удар по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки попадание в промышленный объект.

После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВО показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.

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