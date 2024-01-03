В части областей Украины тревога. В Днепре прогремели взрывы

Воздушная тревога была объявлена в части областей Украины. В Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена на востоке Украины, а также в части южных областей. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Украинцев предупреждали о возможности применения авиационного вооружения.

Взрывы в Днепре раздались во время воздушной тревоги. ПС ВСУ предупреждали о пуске ракеты с юга и ее движении в направлении Днепра.

Обновлено в 14:47

Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Днепре сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:20

Последние атаки врага

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях.

Вчера оккупанты повторили масштабный обстрел. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили вчера 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главной целью врага стал Киев. По состоянию на 13:00 в столице количество пострадавших увеличилось до 54.