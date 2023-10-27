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В части Купянского района принудительно эвакуируют семьи с детьми

Фото: совет обороны Харьковской области решил провести принудительную эвакуацию семей с детьми из трех общин Купянского района (t.me/synegubov)
Автор: Иван Носальский

Совет обороны Харьковской области решил провести принудительную эвакуацию семей с детьми из трех общин Купянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, принудительная эвакуация пройдет из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов. 

Синегубов уточнил, что семьи с детьми, в частности, вывезут из: с. Кондрашовка, с. Тищенковка, г. Купянск, пгт Купянск-Узловой, пгт Ковшаровка, с. Глушковка, с. Колесниковка, с. Куриловка, с. Новоосиново, с. Подолы. В этих населенных пунктах находится 275 детей. 

Также, как отметил чиновник, детям будет запрещено въезжать в вышеуказанные общины. 

"Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Всех эвакуированных мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций", - написал он. 

Что предшествовало 

Напомним, еще вчера, 26 октября, Синегубов заявлял о подготовке к принудительной эвакуации из 10 населенных пунктов Купянского района. 

Он объяснил это тем, что из-за постоянного российского террора гибнут и получают ранения мирные жители, в том числе дети.

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