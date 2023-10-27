У частині Куп'янського району примусово евакуюють сім'ї з дітьми

За його словами, примусова евакуація пройде з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад, які перебувають під постійними обстрілами окупантів.

Синєгубов уточнив, що сім'ї з дітьми, зокрема, вивезуть з: с. Кондрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли. У цих населених пунктах знаходяться 275 дітей.

Також, як зазначив чиновник, дітям буде заборонено в'їжджати до вищезгаданих громад.

"Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій", - написав він.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 26 жовтня, Синєгубов заявляв про підготовку до примусової евакуації з 10 населених пунктів Куп'янського району.

Він пояснив це тим, що через постійний російський терор гинуть і дістають поранення мирні жителі, зокрема діти.