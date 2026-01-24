В части Киева перебои с теплом и водой в результате масштабной атаки РФ

Обстрел Киева в ночь на 24 января

Как сообщалось, около часа ночи на 24 января в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов и почти сразу раздались взрывы. Впоследствии враг также запустил на Киев баллистические ракеты.

Последствия предыдущих атак на Киев

В ночь на 20 января Киев подвергся очередному удару со стороны российских войск, во время которого применялись баллистические ракеты и беспилотники. В столице прогремели мощные взрывы, повлекшие перебои с электро- и водоснабжением в нескольких районах.

Повреждения зафиксировали в разных частях города.

После комбинированной атаки утром без тепла оставались 5 635 многоквартирных домов.

В результате удара по энергетическим объектам более 335 тысяч киевлян остались без электроснабжения.

Также пострадали объекты водопроводной инфраструктуры, из-за чего в большинстве районов вода подавалась или с низким давлением, или вовсе отсутствовала.