Потери РФ в Украине превысили 294 тысячи оккупантов, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 23 октября, составили 870 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 294700 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 294700 (+870) человек ликвидировано,

танков ‒ 5093 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 9653 (+22) ед,

артиллерийских систем - 7057 (+25) ед,

РСЗО - 825 ед,

средства ПВО - 551 (+2) ед,

самолетов - 320 ед,

вертолетов - 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5345 (+6),

крылатые ракеты - 1536 (+1) ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9419 (+15) ед,

специальная техника - 998 (+7).

Потери РФ в Украине

За неделю, с 16 по 22 октября, украинские военные ликвидировали 6060 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить три самолета, 8 вертолетов и 70 БПЛА.

Напомним, вчера на Таврическом направлении удалось уничтожить 615 окупантов и российский РЛС "Зоопарк" стоимостью больше 10 млн долларов.