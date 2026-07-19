Часть ВПО потеряет право на временное жилье: какие причины

Правительство обновило порядок функционирования мест временного проживания ВПО. Новые правила относятся к условиям поселения, мониторингу жилья и основаниям для выселения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №728.
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Перед включением объекта в список мест временного проживания администрации должны проверять, соответствует ли он минимальным стандартам.
К мониторингу условий проживания теперь могут привлекать представителей органов власти, международных организаций, общественных объединений и самих ВПО – с их согласия. Результаты проверок будут передавать руководителям мест проживания, балансодержателям и Минсоцполитики, чтобы на их основе устранять нарушения.
Право пользования жильем будет возникать на основании договора, который должен быть заключен не позднее дня вселения, а если у человека отсутствуют документы - максимум в течение 90 дней.
В период военного положения для поселения разрешено использовать цифровые документы - е-паспорт, зарубежный е-паспорт или документ в приложении "Дія".
Договор будут заключаться на шесть месяцев с возможностью продления.
Основанием для прекращения проживания может стать:
Отдельная норма касается трудоспособных неработающих ВПО: если лицо в течение трех месяцев после заключения договора не трудоустроится, не зарегистрируется как безработное или не примет другие меры для занятости, это может стать основанием для расторжения договора.
После прекращения права пользования жильем человек должен покинуть помещение в течение 15 дней, если иное не предусмотрено договором.
Приоритет при поселении и продлении проживания будет иметь:
Администрации должны уведомлять жителей о переселении не позднее чем за четыре недели до смены места жительства, за исключением чрезвычайных ситуаций или непригодности объекта.
Напомним, тысячи семей ВПО могут не получить выплаты из-за одного условия - семьи, получившие статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещавшиеся повторно после полномасштабного вторжения, могут столкнуться с отказом в назначении помощи на детей.
Также недавно в Украине официально стартовал пилотный проект социального жилья для ВПО, в рамках которого местные общины будут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам.
Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №12301, который комплексно обновляет законодательство об ВПО - в частности позволяет переселенцам пользоваться правами независимо от факта регистрации.