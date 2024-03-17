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Часть "вагнеровцев" уехала из Беларуси. "Гаюн" назвал возможную причину

Фото: часть "вагнеровцев" выехала из Беларуси в Россию (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Часть наемников ЧВК "Вагнер" уехала из Беларуси в Россию. Боевики, вероятно, могли отправиться для тренировки формирований Росгвардии, чтобы подготовить для отправки в Украину для участия в боевых действиях в составе оккупационного контингента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Вместе с тем отмечается, что точное количество выехавших из Беларуси наемников сейчас неизвестно.

По данным мониторинговой группы, текущую численность "вагнеровцев" в Беларуси оценивают в "несколько сотен" человек.

В течение месяца они продолжали проводить учения в Минске и Барановичах.

В первом говорится об учебном центре "Воловщина", где под руководством "вагнеровцев" завершился 6-й набор курса подготовки военнослужащих подразделений спецназначения Беларуси, говорится в публикации.

"Всего с июля 2023 по февраль 2024 через обучение с наемниками ППК "Вагнер" прошли более 1600 человек", - добавляет "Гаюн".

В Барановичах на полигоне "Обуз-Лесновский" наемники ППК "Вагнер" обучали 78 омб. 6-й омбр.

"Среди прочего, занятия касались стрельбы из гранатометов, ПТРК "Конкурс", штурм зданий и корректировки огня с помощью БПЛА", - говорится в материале.

ППК "Вагнера" в Беларуси и России

Напомним, после смерти Евгения Пригожина часть наемников ППК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ППК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Белоруссии.

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