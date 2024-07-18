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Часть студентов сможет получить гранты на учебу через "Дію": каковы условия

Фото: для украинских студентов вводят гранты на обучение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские студенты смогут получить гранты для оплаты контракта в университетах. Это касается тех, кто набрал средние или высокие баллы на НМТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Как отметил Федоров, деньги смогут получить те студенты, которые:

  • получили выше 150 баллов на НМТ по любым двум предметам (грант составит 15 тысяч гривен);
  • получили выше 170 баллов на НМТ по любым двум предметам (грант составит 25 тысяч гривен). 

Как абитуриентам оформить грант:

  • в кабинете поступающего появится сообщение о возможности получить грант;
  • выбрать учебное заведение и программу, на которую хотите поступить;
  • после зачисления подать заявление о желании получить грант через кабинет в Единственной государственной электронной базе по вопросам образования;
  • получить сообщение об одобрении гранта;
  • оставить заявление о получении гранта в "Дії";
  • деньги будут поступать на спецсчет (это будет происходить ежегодно в течение всего обучения). 

По словам министра, такие гранты позволят детям свободно выбирать специальности, поскольку не у всех семей есть возможность оплатить обучение на контракте. 

"Такой подход уже давно работает в странах с лучшим уровнем образования, например, в США. Мы проанализировали опыт стран-лидеров и начинаем работать по такой системе в Украине", - уточнил Федоров. 

Напомним, украинские студенты могут возместить часть средств, которые они заплатили за учебу на контракте. Более детально о том, как это сделать, - в материале РБК-Украина (проект Styler).

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