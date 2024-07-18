Часть студентов сможет получить гранты на учебу через "Дію": каковы условия

Как отметил Федоров, деньги смогут получить те студенты, которые:

получили выше 150 баллов на НМТ по любым двум предметам (грант составит 15 тысяч гривен);

получили выше 170 баллов на НМТ по любым двум предметам (грант составит 25 тысяч гривен).

Как абитуриентам оформить грант:

в кабинете поступающего появится сообщение о возможности получить грант;

выбрать учебное заведение и программу, на которую хотите поступить;

после зачисления подать заявление о желании получить грант через кабинет в Единственной государственной электронной базе по вопросам образования;

получить сообщение об одобрении гранта;

оставить заявление о получении гранта в "Дії";

деньги будут поступать на спецсчет (это будет происходить ежегодно в течение всего обучения).

По словам министра, такие гранты позволят детям свободно выбирать специальности, поскольку не у всех семей есть возможность оплатить обучение на контракте.

"Такой подход уже давно работает в странах с лучшим уровнем образования, например, в США. Мы проанализировали опыт стран-лидеров и начинаем работать по такой системе в Украине", - уточнил Федоров.