Частина студентів зможе отримати гранти на навчання через "Дію": які умови

Українські студенти зможуть отримати гранти для сплати контракту в університетах. Це стосується тих, хто набрав середні чи високі бали на НМТ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
Як зазначив Федоров, гроші зможуть отримати ті студенти, які:
Як абітурієнтам оформити грант:
За словами міністра, такі гранти дозволять дітям вільно обирати спеціальності, оскільки не всі сім'ї мають можливість оплатити навчання на контракті.
"Такий підхід вже давно працює у країнах з кращим рівнем освіти, наприклад, у США. Ми проаналізували досвід країн-лідерів і починаємо працювати за такою системою в Україні", - уточнив Федоров.
Нагадаємо, українські студенти можуть відшкодувати частину коштів, які вони сплатили за навчання на контракті. Більш детально про те, як це зробити, - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
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