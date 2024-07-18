Частина студентів зможе отримати гранти на навчання через "Дію": які умови

Нагадаємо, українські студенти можуть відшкодувати частину коштів, які вони сплатили за навчання на контракті. Більш детально про те, як це зробити, - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

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