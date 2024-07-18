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Частина студентів зможе отримати гранти на навчання через "Дію": які умови

Фото: для українських студентів запроваджують гранти на навчання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські студенти зможуть отримати гранти для сплати контракту в університетах. Це стосується тих, хто набрав середні чи високі бали на НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Як зазначив Федоров, гроші зможуть отримати ті студенти, які:

  • отримали понад 150 балів на НМТ з будь-яких двох предметів (грант становитиме 15 тисяч гривень);
  • отримали понад 170 балів на НМТ з будь-яких двох предметів (грант становитиме 25 тисяч гривень).

Як абітурієнтам оформити грант:

  • у кабінеті вступника з'явиться повідомлення про можливість отримати грант;
  • вибрати навчальний заклад та програму, на яку хочете вступити;
  • після зарахування подати заяву про бажання отримати грант через кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • отримати повідомлення про схвалення гранту;
  • залишити заяву про отримання гранту у "Дії";
  • гроші надходитимуть на спецрахунок (це відбуватиметься щорічно протягом усього навчання).

За словами міністра, такі гранти дозволять дітям вільно обирати спеціальності, оскільки не всі сім'ї мають можливість оплатити навчання на контракті.

"Такий підхід вже давно працює у країнах з кращим рівнем освіти, наприклад, у США. Ми проаналізували досвід країн-лідерів і починаємо працювати за такою системою в Україні", - уточнив Федоров.

Нагадаємо, українські студенти можуть відшкодувати частину коштів, які вони сплатили за навчання на контракті. Більш детально про те, як це зробити, - у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

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