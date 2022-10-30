Часть стратегии Кремля. Во Франции отреагировали на обвинение России касаемо Британии
Фото: во Франции отреагировали на обвинения России в Британии (Getty Images)
Франция считает, что обвинение России Британии якобы в подготовке "специалистами ВМС" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте, является частью стратегии Кремля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает МИД Франции, обвинения России, безосновательны.
"Эти обвинения являются частью стратегии Москвы "отвлечь внимание от ее единственной ответственности в агрессивной войне, которую она ведет против Украины", - отмечает МИД.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно заявлению Британии, обвинение Кремля является лишь попыткой отвлечь внимание от своих поражений в войне против Украины.
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