Часть стратегии Кремля. Во Франции отреагировали на обвинение России касаемо Британии

Франция считает, что обвинение России Британии якобы в подготовке "специалистами ВМС" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте, является частью стратегии Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Эти обвинения являются частью стратегии Москвы "отвлечь внимание от ее единственной ответственности в агрессивной войне, которую она ведет против Украины", - отмечает МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно заявлению Британии, обвинение Кремля является лишь попыткой отвлечь внимание от своих поражений в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.