ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть стратегии Кремля. Во Франции отреагировали на обвинение России касаемо Британии

Новина українською →
Воскресенье 30 октября 2022 13:51
Часть стратегии Кремля. Во Франции отреагировали на обвинение России касаемо Британии Фото: во Франции отреагировали на обвинения России в Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция считает, что обвинение России Британии якобы в подготовке "специалистами ВМС" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте, является частью стратегии Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает МИД Франции, обвинения России, безосновательны.

"Эти обвинения являются частью стратегии Москвы "отвлечь внимание от ее единственной ответственности в агрессивной войне, которую она ведет против Украины", - отмечает МИД.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно заявлению Британии, обвинение Кремля является лишь попыткой отвлечь внимание от своих поражений в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Великобритания
NEWS
Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год