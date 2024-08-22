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Часть российских войск в Курской области практически в котле, - ЦПД

Фото: часть войск РФ в Курской области может попасть в котел (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Часть российских войск в Курской области может оказаться в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"В Курской области часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно", - отметил он.

Напомним, ранее издание Bild сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении. Эксперты назвали это "Курским котлом". По данным издания, Украина близка к закрытию кармана на реке Сейм, для этого осталось преодолеть расстояние в пять километров.

Обновление карт

Аналитический сервис Deepstate обновил карты боевых действий и так называемой "серой зоны" в Курской области.

По информации аналитиков, ВСУ, вероятно, контролируют село Краснооктябрьское и могли отрезать сухопутное сообщение российской армии с южным берегом реки Сейм.

Согласно картам, под контролем Украины находится территория площадью около 815,5 квадратных километров. "Серая зона" (неопределенно) - территория площадью 424,6 квадратных километров.

 

скриншот deepstatemap.live

Вчера, по данным Deepstate, под отметкой "освобождено" была территория площадью 646 квадратных километров, а "серая зона" занимала 592 квадратных километра.

 

скриншот deepstatemap.live

Бои в Курской области

Напомним, 6 августа началась операция Сил обороны Украины в Курской области. Бои идут в приграничных районах. ВСУ контролируют десятки населенных пунктов.

В Курской области также была создана первая украинская военная комендатура. Ее возглавил генерал Эдуард Москалев. Подробнее об этом - по ссылке.

Украинские войска продолжают операцию в Курской области. В частности, Силы обороны уничтожают мосты и понтонные переправы россиян. Так, недавно украинские воины показали применение РСЗО HIMARS в Курской области.

Кроме того, Украина пополняет обменный фонд, беря в плен российских солдат. Украинское командование отмечает, что это будет способствовать возвращению украинских пленных домой.

Больше о событиях в Курской области и как это повлияет на войну - в материале РБК-Украина.

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