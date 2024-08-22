Часть российских войск в Курской области практически в котле, - ЦПД

"В Курской области часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно", - отметил он.

Напомним, ранее издание Bild сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении. Эксперты назвали это "Курским котлом". По данным издания, Украина близка к закрытию кармана на реке Сейм, для этого осталось преодолеть расстояние в пять километров.

Обновление карт

Аналитический сервис Deepstate обновил карты боевых действий и так называемой "серой зоны" в Курской области.

По информации аналитиков, ВСУ, вероятно, контролируют село Краснооктябрьское и могли отрезать сухопутное сообщение российской армии с южным берегом реки Сейм.

Согласно картам, под контролем Украины находится территория площадью около 815,5 квадратных километров. "Серая зона" (неопределенно) - территория площадью 424,6 квадратных километров.

скриншот deepstatemap.live

Вчера, по данным Deepstate, под отметкой "освобождено" была территория площадью 646 квадратных километров, а "серая зона" занимала 592 квадратных километра.

скриншот deepstatemap.live