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В Одесской области обновили графики отключений света

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Одесса, Среда 28 декабря 2022 14:08
В Одесской области обновили графики отключений света Фото: в Одесской области обновили графики отключений электричества (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области обновили графики отключений света. Теперь ограничения будут длиться три часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК Одесской электросети.

"В настоящее время действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов", - говорится в сообщении.

Согласно новым графикам, одесситы три часа будут без света, а последующие отключения - через шесть часов.

В Одесской области обновили графики отключений света

Графики отключений электроэнергии в Одесской области можно узнать по ссылке.

Напомним, сегодня в Киеве и области продолжаются экстренные отключения света, поэтому графики не работают.

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