В Одесской области обновили графики отключений света. Теперь ограничения будут длиться три часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК Одесской электросети.

"В настоящее время действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов", - говорится в сообщении.

Согласно новым графикам, одесситы три часа будут без света, а последующие отключения - через шесть часов.

Графики отключений электроэнергии в Одесской области можно узнать по ссылке.