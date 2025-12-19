Часть Одессы осталась без воды, света и тепла из-за попадания в энергообъекты

В результате очередной вражеской атаки в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака .
Согласно информации ГВА, часть одного из густонаселенных районов Одессы временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
Ударной волной также получило повреждения жилье одесситов.
Специалисты уже работают над восстановлением, заверил Лысак.
Также он сообщил, что сейчас есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь.
"На месте работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям", - написал глава ГВА.
Также он напомнил, что коммунальные пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно по всему городу.
Из-за постоянных терактов РФ против энергетической инфраструктуры в Одесской области 17 декабря власти вынужденно объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
По состоянию на 18 декабря известно, что энергетики нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех жителей Одессы и области. Однако сейчас возможны аварийные отключения света из-за риска перегрузки энергосистемы.
Также РБК-Украина 18 декабря писало о том, что в Одессе люди перекрывали улицы из-за отсутствия света.
Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер напомнил, что в результате терактов России энергетика в Одесской области получила масштабные повреждения. Повторные теракты РФ, обстрелы и воздушные тревоги значительно усложняют восстановительные работы на объектах.