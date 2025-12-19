RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Часть Одессы осталась без воды, света и тепла из-за попадания в энергообъекты

Фото: часть Одессы осталась без воды, света и тепла (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В результате очередной вражеской атаки в Одессе поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака .

Согласно информации ГВА, часть одного из густонаселенных районов Одессы временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Ударной волной также получило повреждения жилье одесситов.

Специалисты уже работают над восстановлением, заверил Лысак.

Также он сообщил, что сейчас есть информация об одной пострадавшей средней степени тяжести. Она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь.

"На месте работают все необходимые коммунальные службы. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям", - написал глава ГВА.

Также он напомнил, что коммунальные пункты несокрушимости продолжают работать круглосуточно по всему городу.

 

 

Удары по Одессе и отсутствие света

Из-за постоянных терактов РФ против энергетической инфраструктуры в Одесской области 17 декабря власти вынужденно объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

По состоянию на 18 декабря известно, что энергетики нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех жителей Одессы и области. Однако сейчас возможны аварийные отключения света из-за риска перегрузки энергосистемы.

Также РБК-Украина 18 декабря писало о том, что в Одессе люди перекрывали улицы из-за отсутствия света.

Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер напомнил, что в результате терактов России энергетика в Одесской области получила масштабные повреждения. Повторные теракты РФ, обстрелы и воздушные тревоги значительно усложняют восстановительные работы на объектах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЭлектроэнергияВодоснабжение