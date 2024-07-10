Часть жителей Сум и района будут временно без света: в чем причина

Часть жителей города Сумы и Сумского района в среду, 10 июля, временно могут остаться без света из-за аварии на одной из подстанций "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"В связи с аварийной ситуацией на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" часть потребителей города Сумы и Сумского района будут временно без электроэнергии", - говорится в сообщении. В компании отметили, что ситуация контролируемая, энергетики работают над ее урегулированием.