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Часть жителей Сум и района будут временно без света: в чем причина

Сумы , Среда 10 июля 2024 15:24
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Часть жителей Сум и района будут временно без света: в чем причина Фото: часть жителей Сум и района временно без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Часть жителей города Сумы и Сумского района в среду, 10 июля, временно могут остаться без света из-за аварии на одной из подстанций "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"В связи с аварийной ситуацией на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" часть потребителей города Сумы и Сумского района будут временно без электроэнергии", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ситуация контролируемая, энергетики работают над ее урегулированием.

Отключение света в Украине

Напомним, в Украине сегодня, 10 июля, отключения света по графикам происходят в течение всего дня. Они действуют по всем областям.

При этом с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго применяли две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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Сумская область Электроэнергия Отключения света
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